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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:40

Шесть станций для подкормки диких животных установили в горах Сочи

Горнолыжные курорты подготавливаются к зимнему сезону
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты позаботились о благополучии зверей. Фото: пресс-служба курорта

Специалисты позаботились о благополучии зверей. Фото: пресс-служба курорта

На сочинском горнолыжном курорте “Роза Хутор” установили шесть станций для подкормки диких животных. Администрация завершает подготовку к предстоящему зимнему сезону. Специалисты позаботились о благополучии зверей.

- Совместно со специалистами Сочинского национального парка были определены места для установки подкормочных станций, - сообщили в пресс-службе курорта.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи подготовили зимнее меню для диких животных. В список вошли четверть тонны кукурузы и запасы соли.