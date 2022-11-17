Шесть станций для подкормки диких животных установили в горах Сочи

Специалисты позаботились о благополучии зверей. Фото: пресс-служба курорта

На сочинском горнолыжном курорте “Роза Хутор” установили шесть станций для подкормки диких животных. Администрация завершает подготовку к предстоящему зимнему сезону. Специалисты позаботились о благополучии зверей.

- Совместно со специалистами Сочинского национального парка были определены места для установки подкормочных станций, - сообщили в пресс-службе курорта.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи подготовили зимнее меню для диких животных. В список вошли четверть тонны кукурузы и запасы соли.