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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:48

Пожар потушили в строящемся ЖК в Сириусе около стадиона «Фишт»

Эвакуировали 100 человек
Ангелина НАЗАРЧУК
Предварительно пострадавших нет.

Предварительно пострадавших нет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сириусе около стадиона «Фишт» в 10:50 часов загорелся строящийся ЖК. На место ЧП оперативно выехали специалисты МЧС. Площадь возгорания составила 2625 квадратных метров.

- На тушение поданы стволы 1 СВД, 6 стволов "Дельта", работает 3 звена газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ликвидировали открытое горение в 11:50 часов. Полностью потушить пожар удалось в 11:51. Предварительно пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 100 человек.

Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул на стройке ЖК «Монтеро» в Сочи. Огнеборцы объявили повышенный ранг пожара.