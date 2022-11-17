Виктор Лихоносов

Имя писателя Виктора Лихоносова присвоили школе №97 Краснодара. Решение приняли депутаты городской Думы на 48-м очередном заседании.

Школа находится на улице Северной, 269. В учреждении организован музейный уголок, посвященный Виктору Лихоносову.

Знаменитый прозаик и автор романа «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» родился в Кемеровской области, позже переехал на Кубань, где учился и работал. С 1966 года состоял в Союзе писателей СССР и России.

В 1986 году опубликован роман Лихоносова «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж». Позже за произведение Виктор Лихоносов был удостоен Государственной премии. Долгое время он руководил изданием журнала «Родная Кубань».

Виктор Лихоносов умер в августе 2021 года. Как и просил в завещании писатель, его похоронили в Темрюкском районе.