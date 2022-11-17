Сбер рассказал, как искусственный интеллект помогает в решении проблем бизнеса

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

В Краснодаре Сбер провел бизнес-завтрак с клиентами среднего и крупного бизнеса Кубани. Ведущие эксперты банка рассказали о трендах развития отраслей, представили уникальную аналитику потребительского поведения россиян на основе Big Data, поделились кейсами применения искусственного интеллекта в прогнозировании бизнес-показателей и мониторинге процессов.

Аналитические исследования продолжают играть одну из самых важных ролей в развитии бизнеса, оптимизации различных производственных процессов и управленческих решений. Big Data прочно вошли во многие сферы жизни. Сейчас большие данные пользуются спросом в таких областях, как ритейл, финансовый сектор, транспортное планирование, строительство и др.

Эксперты Сбера показали, как передовые технологии анализа и обработки информации, ML-моделирование и искусственный интеллект способны повысить эффективность бизнес-процессов предприятия. С помощью технологий можно сделать прогноз развития регионального рынка, оценить влияние различных социальны факторов, а также предсказание поведения групп потребителей.

Участники бизнес-завтрака смогли оценить потенциал развития строительного и гостиничного бизнеса, выявить точки притяжения и составить портрет потенциального клиента.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Экосистема Сбера выстроена вокруг ценностей и потребностей наших клиентов. Поэтому нам важно выстраивать долгосрочные отношения, взаимодействовать и поддерживать бизнес, давать ему точки опоры в виде реальных данных, помогающих в развитии. Уверена, что все возможности, которые предлагает искусственный интеллект, обязательно принесут экономическую выгоду нашим бизнес-партнерам».