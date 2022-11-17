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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:56

Прямые авиарейсы возобновятся из Сочи в Актау с 1 декабря

Рейсы будут осуществляться по четвергам
Ангелина НАЗАРЧУК
Самолеты могут перевезти за один раз 144 пассажира.

Самолеты могут перевезти за один раз 144 пассажира.

Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания SCAT планирует возобновить прямые авиарейсы из Сочи в Актау. Самолеты начнут летать с 1 декабря. Все рейсы будут выполнять по четвергам.

Вылет из Актау запланирован в 16:40 часов, а прилет в Сочи - в 16:15 часов. Из Сочи самолет отправится в 17:30 часов, а приземлится в Актау в 20:50 часов. Время указано местное.

- Новое направление полетов станет 28-м в международной маршрутной сети аэропорта в 2022 году, - отметили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Все перелеты запланированы на авиалайнерах Boeing 737-300. Самолеты могут перевезти за один раз 144 пассажира.