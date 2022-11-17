В Краснодаре стала доступна в СберМегаМаркете доставка «по клику» от Самоката

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Для жителей кубанской столицы в ноябре заработала доставка «по клику». Такую опцию можно выбрать в СберМегаМаркете. Заказ приезжает в ближайший к пользователю даркстор Самоката, после чего покупатель получает соответствующее уведомление и может в удобное время нажать кнопку «вызвать курьера» и получить заказ в срок от 15 минут.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Очень важно, чтобы наши клиенты имели возможность пользоваться удобными сервисами. В настоящее время среди краснодарцев сохраняется высокий спрос на услугу экспресс-доставки. Благодаря СберМегаМаркету и Самокату можно получать товары в считанные минуты».

Получить «по клику» можно товары, которые помещаются в бокс курьера-партнера Самоката. Габариты не должны превышать 50х33х24 см, а вес – 10 кг. Доставка и возврат товаров осуществляются с 8:00 до 23:00. В настоящий момент функционал доступен на Android и в web-версии, и в ближайшее время появится у пользователей iOS.

В октябре СберМегаМаркет и Самокат запустили пилот доставки «по клику» для жителей Санкт-Петербурга. Покупатели оценили удобство сервиса – на услугу пришлось порядка 10% всех доставок маркетплейса в регионе. Чаще всего «по клику» пользователи заказывали товары из категорий «Товары для животных», «Красота и уход» и «Товары для дома».