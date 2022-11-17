В Краснодаре три многоэтажки на улице Уральской остались без отопления из-за аварии

Без отопления остаются три дома на улице Уральской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре три многоэтажки остались без отопления. Авария произошла в Карасунском округе.

- Причина отключения - скрытая утечка теплоносителя на подземном трубопроводе на улице Уральской, 194, - сообщили в городской ЕДДС.

Из-за поломки без отопления временно остались жильцы домом №190, 194 и 202 на улице Уральской.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ране «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что шесть многоэтажек остались без отопления в центре Краснодара. Скрытую утечку теплоносителя обнаружили на подземном трубопроводе на улице Чехова, 6.