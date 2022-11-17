Подростка госпитализировали с травмами Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП пострадал 16-летний водитель ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне днем в поселке Южном Динского района. Предварительно, 16-летний подросток без прав сел за руль ВАЗ 21144. Превысив скорость, он не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась.

В результате пострадавшего подростка госпитализировали с травмами.

- Материалы по данному факту будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетнему и к его родителям, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.