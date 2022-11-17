В нацпарке Сочи заработала канатная дорога после улучшения погоды

Канатная дорога вновь заработала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нацпарке Сочи 17 ноября закрыли канатную дорогу «Дендрарий». Администрация приняла данное решение в связи с ухудшением погоды. На курорт обрушился сильный ливень с градом.

Однако в пресс-службе нацпарка сообщила, что канатная дорога вновь заработала.

- До 17:00 часов работают нижняя и верхняя станция. Касса открыта до 16:30 часов, - сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.

Посадка прекращается за 10 минут до конца рабочего дня. Верхняя смотровая площадка на башне закрыта.