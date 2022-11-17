Краснодар и китайский город Шицзячжуан подписали меморандум Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодар и китайский город Шицзячжуан подписали меморандум. Краевой центр и административный центр провинции Хэбэй станут побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава Краснодара Евгений Наумов и мэр Шицзячжуана Ма Юйцзюнь подписали международное межмуниципальное соглашение в онлайн-режиме. Оно приурочено к ежегодной китайской международной выставке цифровой экономики в Шицзячжуане.

Мэр Краснодара отметил, что подписание меморандума во время выставки придает отношениям Краснодара и Шицзячжуана особый статус и перспективу в будущем.

- Вы представляете северный Китай, а мы - Юг России. Сегодня, в непростое для всего мира время, наши страны все больше сближаются и находят новые точки соприкосновения в разных сферах и областях, - сказал Евгений Наумов. - Очень надеюсь, что скоро мы лично сможем принять участие в таком значимом мероприятии мирового масштаба. А сегодня мы делаем первый очень важный шаг в направлении развития нашей дружбы и партнерских связей.