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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:41

Поврежденный оползнем водовод восстановили в сочинском поселке Якорная Щель

Авария оставила без воды 14 населенных пунктов Лазаревского района
Ангелина НАЗАРЧУК
Оборудование насосных станций выведено на штатные показатели. Фото: Водоканал

Оборудование насосных станций выведено на штатные показатели. Фото: Водоканал

Поврежденный оползнем водовод восстановили в поселке Якорная Щель Сочи. Сель сошел на магистральный водовод. В итоге из-за аварии без воды остались 14 населенных пунктов Лазаревского района.

- Оборудование насосных станций выведено на штатные показатели, начался процесс плавного наполнения систем водоснабжения, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

В ликвидации аварии участвовали 15 человек и семь единиц техники. На данный момент проводится наполнение сетей водоводов. Стабилизировать подачу воды окончательно планируется до конца 17 ноября.