Дело пережали в суд Фото из архива КП

На Кубани четверых подростков осудят за надругательство над 11-летней девочкой. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, все происходило с мая 2021-го по май 2022 года. Тогда четверо подростков из Красноармейского района издевались над 11-летней девочкой.

- Обвиняемые совершали в отношении девочки преступления сексуального характера. О произошедшем она никому не говорила, однако в конце мая 2022 года в ходе разговора с матерью рассказала ей, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Женщина, выслушав дочь, сразу обратилась к правоохранителям. Как оказалось, трое обвиняемых были причастны и к краже. В декабре 2021 года в станице Полтавской они угнали мопед. 16-летний подросток остался на улице, чтобы следить за обстановкой. Тем временем его друзья пробрались во двор одного из домов и забрали мопед. Позже они продали транспорт, а деньги разделили.

На период следствия троих подростков арестовали. Четвертому обвиняемому назначили домашний арест – школьнику тогда не исполнилось 14 лет.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.