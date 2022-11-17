На Кубани 16-летнего подростка ударило током на вагоне поезда. Мальчика госпитализировали, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

Все произошло на железнодорожной станции Усть-Лабинская. Как выяснилось, подросток гулял здесь вместе с друзьями. Предварительно, мальчик залез на вагон грузового поезда, где его ударило током от контактной сети.

На место происшествия вызвали скорую, которая госпитализировала подростка в Краевую клиническую больницу.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО