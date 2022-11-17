Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дорожная служба Славянского района увеличила выработку по нацпроекту на 10%. Она оптимизировала производство асфальтобетонной смеси. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Добавим, что «Славянское ДРСУ» стало участником национального проекта «Производительность труда». Это случилось полгода назад. В рамках программы предприятие посетили эксперты Регионального центра компетенций. Они нашли способ оптимизировать производство материалов.

Также специалисты провели специальные семинары для персонала. Параллельно они занимались созданием новых стандартов проведения анализов в лаборатории предприятия. Таким образом им удалось сократить процесс протекания на 10%, увеличить выработку на 10% и снизить количество технику, которая ожидала бы отгрузки на треть.

– Дорожные службы активно становятся участниками нацпроект. Это лишний раз доказывает, что они видят экономический эффект от участия, делятся опытом и объединяются в направление бережливых кубанских организаций, – подчеркнул министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Стоимость отметить, что дорожной службе Славянского районе недавно стукнуло 45 лет. Прямо сейчас предприятие курирует около 290 километров автодорог и 36 мостов в Краснодарском крае. Параллельно компания занимается созданием и поставкой активированного минерального порошка. Она используется для создания асфальтобетонной смеси.