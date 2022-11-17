Сочинский жилой комплекс расположился на 13 месте по всей России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строящийся ЖК в Сочи вошел в рейтинг самых дорогих в России. Стоимость пентхауса в нем составит 985,7 миллионов рублей. За такую цену можно купить объект площадью 239,96 квадратных метров. Сочинский жилой комплекс расположился на 13 месте по всей России.

- Из оставшихся в экспозиции пентхаусов в комплексе самый дорогой стоит чуть более 985 млн рублей (4,16 млн за кв. м), что соответствует средним московским ценам и заметно превышает петербургские, - рассказали эксперты недвижимости.

Данный жилой комплекс расположен в Сириусе рядом со стадионом “Фишт”. В квартирах высокие потолки и широкие виды на море. Инфраструктура комплекса оценивается как люкс.