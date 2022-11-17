11 км сетей водоснабжения и водоотведения обновят в Краснодаре к 2025 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 км сетей водоснабжения и водоотведения обновят в Краснодаре к 2025 году. На эти цели дополнительно выделено 570 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Добавим, что модернизация сетей происходит в рамках инвестиционной программы. Помимо реконструкции и возведения новых систем, она предполагает обновление трех насосных станций. На эти цели дополнительно было выделено еще 570 миллионов рублей. Таким образом, суммарные инвестиции в проекте достигли 20 млрд.

Напомним, что программа рассчитана на 11 лет. Она началась в 2014 году, а закончится – в 2025-м. Об изменении программы стало известно на 48-м заседании Гордумы.

Стоит добавить, что за семь лет в краевом центре обновили и возвели 61 км сетей водоснабжения и водоотведения. Это было сделано в рамках инвестиционной программы. Также рабочие пробурили 52 скважины, перевели 24 дома с ливневой канализации на центральную систему и оборудовали шесть электролизных установок.