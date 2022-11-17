Оперштаб опроверг информацию о невыдаче жильцам пострадавшего дома в Ейске документов о выселении Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб опроверг информацию о невыдаче жильцам пострадавшего дома в Ейске документов о выселении. Сообщение опубликовали в социальных сетях.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, комиссия получила заключение о состоянии дома. После глава Ейска Дмитрий Кияшко подписал постановление, в котором указана дата начала аварийно-восстановительных работ - 21 ноября 2022 года. К этому времени жильцы 1-5 подъездов должны покинуть квартиры.

- В связи с особенностями конструкции дома 1 и 5 подъезды попадают под временное расселение в целях безопасности жителей во время работ в 1-4 подъездах. До 21 ноября жители вывозят вещи из своих квартир. С 1 по 4 подъезды людей расселят до окончания всех аварийно-восстановительных работ, 5 подъезд - только до окончания демонтажных, - сообщили в оперштабе.

Уточняется, что жителям помогут выбрать жилье для аренды и компенсируют ее стоимость.

- В ближайшее время желающим выдадут документы о выселении. Строительная техника еще не приступила к разбору обрушившихся подъездов, - добавили в краевом оперштабе.