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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:55

Тимашевская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту

Медучреждение получило аппараты для стерилизации, дезинфекции и сушки оборудования
Светлана ОВДЕЙ
Тимашевская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Тимашевская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Тимашевская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В медучреждение поставили сухожары для стерилизации, дезинфекции и сушки оборудования

- С их помощью будем проводить дезинфекцию медицинских и лабораторных инструментов, сушку стеклянной посуды и емкостей, - рассказала главврач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.

Ранее в больнице станицы Новокорсунской Тимашевского района установили новые цифровой флюорограф и рентген-аппарат.