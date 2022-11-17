Тимашевская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Тимашевская ЦРБ получила новое оборудование по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В медучреждение поставили сухожары для стерилизации, дезинфекции и сушки оборудования

- С их помощью будем проводить дезинфекцию медицинских и лабораторных инструментов, сушку стеклянной посуды и емкостей, - рассказала главврач Тимашевской ЦРБ Ольга Хомякова.

Ранее в больнице станицы Новокорсунской Тимашевского района установили новые цифровой флюорограф и рентген-аппарат.