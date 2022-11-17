Фото: admkrai.krasnodar.ru

11 фельдшерско-акушерских пунктов открылись в Краснодарском крае за год. Они возводились в рамках нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- В 2022 году общий объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 71,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день планы выполнили на 67%. Построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, семь школ, бассейн в краснодарском «Городе спорта». Полностью поставили оборудование и музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура», – подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Также глава региона подчеркнул, что регион стремительно развивается. Этим объясняются большие проекты, которые воплощаются на Кубани.

– Кубань получает дополнительное финансирование в рамках нацпроектов при условии высокого уровня кассового исполнения. Важно регулярно подтверждать, что край способен качественно и в срок реализовывать проекты по всем направлениям, готов брать на себя дополнительные задачи, решение которых позволит повысить уровень жизни в регионе, – заключил Кондратьев.

Отметим, что за десять месяцев с начала года кассовое исполнение Кубани уже составило 48,4 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период год назад. При этом специалисты уже занялись планированием закупок на будущий год. Это позволит увеличить время на реализацию масштабных проектов.

Уже сейчас органы власти заключили контракты на 2,4 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Эти деньги пойдут на реализацию программы в будущем году.

Ожидается, что еще 2,4 млрд рублей пойдут на закупку различного оборудования, возведение больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, а также капитальные ремонты. Они будут проведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ожидается, что еще 8,2 млрд рублей Кубань получит до 1 апреля. Эти деньги также пойдут на реализацию нацпроектов. В ближайшее время соответствующие планы будут подписаны заместителями губернатора, которые курируют данные направления.