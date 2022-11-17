Розничный кредитный портфель Юго-Западного Сбербанка вырос на 105 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

По итогам 10 месяцев 2022 года Юго-Западный банк Сбербанка фиксирует рост спроса на розничные займы. Кредитный портфель физических лиц вырос к началу года на 105 млрд рублей и превысил 1,149 трлн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы остаёмся ключевым финансовым партнёром экономики Юга России и Северного Кавказа. Зарплату на карты Сбербанка получают занятые в 163 тыс. организаций 3 млн человек. Суммарно за 10 месяцев этого года мы уже перечислили им 1,2 трлн рублей. Такое высокое понимание уровня кредитного потенциала и технологические возможности Сбера помогают в среднем за 5 минут рассчитывать размер доступного займа и с комфортном одобрять кредит в онлайне. Суммарно с начала года розничных кредитов уже выдано на 361 млрд рублей. Сегодня мы продолжаем повышать скорость, качество и доступность сервисов для 13 млн наших клиентов на Юге России и в СКФО. Начиная с июля, мы видим восстановление рынка кредитования физических лиц. И, традиционно, с середины ноября и до самого Нового Года он активно растёт. К примеру, 12 ноября в рамках «Зелёного дня» в стране потребительские кредиты оформляли на 1 млрд рублей в час».

В январе-октябре 2022 года Юго-Западный банк выдал потребительских кредитов на общую сумму свыше 166 млрд рублей. Причём, 7 из 10 кредитов в Сбере клиенты на Юге России и в СКФО уже оформляют онлайн. Ипотечных займов за 10 месяцев 2022 года выдано на общую сумму в 191 млрд рублей. Самыми востребованными остаются программы «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека»: суммарно их доля в портфеле льготной ипотеки Юго-Западного банка превышает 70%.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов Юго-Западного банка Сбербанка на 1 ноября 2022 года составил 1,251 трлн рублей. Совокупный кредитный портфель превысил 2,1 трлн рублей. Совокупный портфель привлеченных средств преодолел отметку в 1,8 трлн рублей.