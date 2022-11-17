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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:06

На Кубани участковым вручили ключи от 30 новых служебных машин

Автомобили передали в честь 99-й годовщины образования службы участковых уполномоченных полиции
Светлана ОВДЕЙ
Участковым вручили ключи от 30 новых машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Участковым вручили ключи от 30 новых машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани участковым вручили ключи от 30 новых служебных машин. Их передали на мероприятии, посвященном 99-й годовщине образования службы участковых уполномоченных полиции.

От имени главы региона Вениамина Кондратьева участковых поздравил и вручил им благодарности вице-губернатор Игорь Чагаев. После сотрудникам передали ключи от новых машин.

- Ежегодно при поддержке губернатора приобретаются служебные автомобили. Учитывая текущую политическую обстановку и возросший объем задач, дополнительные транспортные средства - это реальная поддержка, направленная на улучшение условий службы сотрудников, - отметил Игорь Чагаев.

В 2022 году участковые региона раскрыли более девяти тысяч преступлений. Кроме того, сотрудники выявили и пресекли 62 тысячи административных правонарушений.