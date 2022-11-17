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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:28

Две артезианские скважины отремонтировали в Гулькевичском районе Кубани

Работы провели в селе Новоукраинском и поселке Венцы
Светлана ОВДЕЙ
Две артезианские скважины отремонтировали в Гулькевичском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Две артезианские скважины отремонтировали в Гулькевичском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Две артезианские скважины отремонтировали в Гулькевичском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты провели работы в селе Новоукраинском. Артезианская скважина обеспечивает водой более тысячи жителей.

Систему также отремонтировали в поселке Венцы. Объект обеспечивает здесь ресурсом 800 жителей, поликлинику, школу, детский сад, дом культуры и администрацию поселения.

- В активной стадии работы на очистных сооружениях канализации муниципального предприятия «Водоканал» Гулькевичского района. Специалисты выполнили работы по шести этапам, еще два этапа завершат до конца 2022 года, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего в 2022 году в Краснодарском крае обновят более 42 артезианских скважин, построят и отремонтируют 32,8 километра сетей водоснабжения и два километра канализационных сетей.