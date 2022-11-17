Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Адыгее в перевернувшейся легковушке погибли водитель и пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Смертельная авария произошла утром 17 ноября на трассе «Кужорская - Сергиевское - Дондуковская». Предварительно, 39-летний мужчина за рулем «Москвича» не справился с управлением - автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки. Они скончались на месте аварии до приезда скорой.

- По факту ДТП следственным подразделением и Госавтоинспекцией Гиагинского района проводится проверка, по результатам которой будут установлены все детали и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.