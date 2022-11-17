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НовостиОбщество17 ноября 2022 17:11

В Сочи построят 12 яхтенных марин

Для реализации проектов необходимы инвестиции в 1 трлн рублей
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи планируют построить 12 яхтенных марин

В Сочи планируют построить 12 яхтенных марин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи построят 12 яхтенных марин. Работы планируют провести в концепции развития яхтенной инфраструктуры в Азово-Черноморском регионе.

- С нашей точки зрения 12 марин обеспечат очень интересную среду. Она будет предназначена не только для яхтсменов, но и для всех тех, кто хочет познакомиться с морем. Люди смогут увидеть интересные решения, которые будут созданы в береговой зоне, - сообщил эксперт Морской коллегии при правительстве РФ Николая Гришина.

Уточняется, что для реализации проектов собираются привлечь инвестиции в размере почти 1 триллиона рублей.

Кроме того, уже подготовлены инвестпроекты на 10 марин.