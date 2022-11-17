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НовостиОбщество17 ноября 2022 17:39

ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов

Ранее банк запустил собственный сервис переводов по номеру телефона в страны СНГ

Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» ВТБ:

"ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов, готовимся запустить его в числе первых банков сразу после решения ЦБ. В части тарифов мы приветствуем решение регулятора и считаем его вполне приемлемым для будущих пользователей сервиса.

Со своей стороны, ВТБ ранее запустил собственный сервис переводов по номеру телефона в страны СНГ, первой из которых стала Армения. Он стал дополнением к уже действующим переводам в дружественные страны по банковским реквизитам. На прошлой неделе у наших клиентов появилась возможность переводов в страны СНГ по номеру карты".