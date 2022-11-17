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НовостиОбщество17 ноября 2022 17:53

В Сочи космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков посадили магнолию

На курорт они приехали для послеполетной реабилитации
Мария ЧАЛАЯ
На «Аллее космонавтов» высадили магнолию. Фото: МЦУ Сочи.

На «Аллее космонавтов» высадили магнолию. Фото: МЦУ Сочи.

В Сочи космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков посадили магнолию. На Кубанский курорт испытатели приехали для послеполетной реабилитации.

- Гости курорта побывали в парке «Ривьера». Они высадили магнолию на Аллее космонавтов. Испытатели встретились с сочинскими школьниками. Также ответили на их вопросы и подарили на память свои автографы, - сообщили в МЦУ Сочи.

Космонавты вернулись с МКС на Землю 29 сентября. На орбите они проработали полгода.

С середины марта экипаж совершил пять выходов в открытый космос. Они потребовались, чтобы включить новые модули - «Наука» и «Причал» в состав российского сегмента станции.