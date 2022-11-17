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НовостиОбщество17 ноября 2022 18:15

Благотворительный фонд «Кубанская семья» передал нуждающимся более 200 тонн вещей с начала года

В Краснодаре работает два пункта приема и выдачи одежды
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Благотворительный фонд «Кубанская семья» передал нуждающимся более 200 тонн вещей с начала года. В Краснодаре работает два пункта приема и выдачи одежды, которая раньше была в употреблении. Их открыл благотворительный фонд «Кубанская семья» при поддержке Фонда президентских грантов.

Пункт «Сундучок помощи» направлен на поддержку многодетных и малоимущих семей. Также семей с детьми-инвалидами. В проекте участвуют уже более 100 добровольцев. Кроме того, не менее 10 автоволонтеров.

- В день к нам приходит от 40 до 70 семей. В месяц – более тысячи семей. Они забирают порядка 10 тонн необходимых вещей, - сообщила руководитель фонда «Кубанская семья» Светлана Недилько.

Уточняется, что фонд помогает переселенцам с территории Донбасса и Украины. Более 2 тысяч семей получили с февраля не только вещи, но и питание, товары первой необходимости, средства гигиены.

В рамках проекта работает прачечная. В ней все вещи стирают, сортируют и дальше вывешивают на демонстрационное оборудование.