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НовостиОбщество17 ноября 2022 18:26

В Тбилисском районе Кубани открыли многофункциональную спортивную площадку

Ее установили в хуторе Песчаном по улице Красной
Мария ЧАЛАЯ
В Тбилисском районе открыли спортивную площадку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Тбилисском районе открыли спортивную площадку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Тбилисском районе Кубани открыли многофункциональную спортивную площадку. Она появилась в хуторе Песчаном по улице Красной. Объект состоит из зоны воркаута, комплекса уличных тренажеров. Также зоны для занятий волейболом, баскетболом и футболом.

- Спорт шаговой доступности развивается по поручению губернатора Кубани. Спортивные объекты строятся в городах, хуторах, станицах и селах. Все это необходимо для свободного доступа населения к спортивным объектам и развития спорта, - сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Уточняется, что площадь объекта составляет более 1,5 тысяч квадратных метров. Его построили по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта».