Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 18:42

В горах Сочи с 17 по 30 ноября пройдет гастрономический фестиваль

На нем девять ресторанов курорта представят эксклюзивные сеты со скидками
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи пройдет гастрономический фестиваль. Фото: rosakhutor.com

В Сочи пройдет гастрономический фестиваль. Фото: rosakhutor.com

В горах Сочи с 17 по 30 ноября пройдет гастрономический фестиваль «Осенние истории». На нем девять ресторанов курорта представят эксклюзивные сеты со скидками от 10 до 20 %.

- Всем желающим поучаствовать в фестивале необходимо получить карту. В ней будут отражены действующие предложения заведений. Гость получит скидку, предъявив ее в ресторане, - сообщили в пресс-службе курорта.

Уточняется, что карта доступна в кассах или отелях «Роза Хутор». Ее можно отсканировать с помощью QR-кода с афиши фестиваля.