В Сочи пройдет гастрономический фестиваль. Фото: rosakhutor.com

В горах Сочи с 17 по 30 ноября пройдет гастрономический фестиваль «Осенние истории». На нем девять ресторанов курорта представят эксклюзивные сеты со скидками от 10 до 20 %.

- Всем желающим поучаствовать в фестивале необходимо получить карту. В ней будут отражены действующие предложения заведений. Гость получит скидку, предъявив ее в ресторане, - сообщили в пресс-службе курорта.

Уточняется, что карта доступна в кассах или отелях «Роза Хутор». Ее можно отсканировать с помощью QR-кода с афиши фестиваля.