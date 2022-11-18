В Анапе на Театральной площади установят амфитеатр и зону патио. Фото t.me/anapaofficial

В Анапе проведут масштабную реконструкцию на Театральной площади. На ней установят сцену с LED-экраном, амфитеатр и зону патио. Новый дизайн-проект победил на конкурсе в категории «Малые города» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- Благоустройство Театральной площади начнут в феврале 2023 года. Работы планируют закончить в 2024 году. На данный момент специалисты завершают разработку проекта. Уже начаты подготовительные работы. Работники выполнили тестовую укладку плитки и подобрали материалы для мощения площади, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Уточняется, что для озеленения территории планируют использовать платаны, миндали, ели и гибискус. Кроме того, предусмотрели новую систему освещения.