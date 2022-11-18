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НовостиОбщество17 ноября 2022 23:00

В Адыгее торжественно открылся фестиваль академической музыки «Адыгея музыкальная»

Он проходит в Большом зале Госфилармонии
Мария ЧАЛАЯ
В Адыгее проходит фестиваль академической музыки. Фото: Минкультуры РА

В Адыгее проходит фестиваль академической музыки. Фото: Минкультуры РА

В Адыгее торжественно открылся фестиваль академической музыки «Адыгея музыкальная». Он проходит в Большом зале Государственной филармонии.

- Концертную программу первого фестивального дня открыла музыка первого профессионального композитора Адыгеи Аслана Нехая. Это была симфоническая поэма «Ночные раздумья», - сообщили в министерстве культуры Адыгеи.

Уточняется, что после первого концертного номера прозвучали произведения композиторов России, Абхазии, Белоруссии, Узбекистана и Ирана.