В Адыгее проходит фестиваль академической музыки. Фото: Минкультуры РА

В Адыгее торжественно открылся фестиваль академической музыки «Адыгея музыкальная». Он проходит в Большом зале Государственной филармонии.

- Концертную программу первого фестивального дня открыла музыка первого профессионального композитора Адыгеи Аслана Нехая. Это была симфоническая поэма «Ночные раздумья», - сообщили в министерстве культуры Адыгеи.

Уточняется, что после первого концертного номера прозвучали произведения композиторов России, Абхазии, Белоруссии, Узбекистана и Ирана.