Узнали, где будут отключения света в Сочи 18, 19 и 20 ноября 2022 года

В Сочи отключат свет

В Сочи 18, 19 и 20 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за плановых работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 18 ноября света не будет на улицах Подольская, Владимировская, Терновая, Дагестанская, Афонская, Выселковская, Куликовская, Пермская, Заря, Белорусская, Ленина, Хостинская. Также на улицах Петрозаводская, Малиновая, Дачная,Кропоткинская, Ахштырская, Кропоткинская, Светогорская, в переулках Садовый, Ахунский, Юбилейный, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Электроэнергию отключат на улицах Измайловская СТ «Калина». Также в селе Прогресс на улицах Вологодская, Энергетиков, Черновицкая, Орджоникидзе 9,10,10а, Высокогорная, Тимирязева, Подгорная СТ «Победитель», СНТ «Содружество», Тепличная, Механизаторов и в санатории имени Мориса Тореза. Кроме того, частично свет отключат в поселке Лазаревское на улицах Калараш, Энтузиастов, Одоевского, Речная, в поселках Харциз Первый на улицах Динская, Новопокровская, Ногинская, Белгородская и в ереулке Октябрьский.

19 ноября электроэнергии не будет на улицах Курортный проспект, Нагорная, Соколова, Леселидзе, Джапаридзе, СТ «Лесные поляны», Крымская.

20 ноября свет выключат на улицах Леселидзе, Джапаридзе, СТ «Лесные поляны», Крымская.