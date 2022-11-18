В Краснодаре за 9 месяцев купили ювелирные украшения на 3 млрд рублей

Краснодарцы потратили на ювелирные украшения 3 млрд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре за 9 месяцев купили ювелирные украшения на 3 миллиарда рублей. Аналитический проанализировал продажи ювелирных изделий в городах-миллионниках. По итогам исследований выяснилось, что Краснодар занял первое место по сумме среднего чека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 13,6% и достиг 6 748 рублей.

- Лидерами по темпам роста среднего чека стали Пермь с 34,5%. Также Екатеринбург с +14%, Волгоград с +13,1% и Челябинск с +12,4%, - сообщили в исследовании аналитического центра.

Уточняется, что Краснодар занял третье место по тратам на ювелирные украшения. Город уступил только Екатеринбургу и Новосибирску.

Кроме того, жители Екатеринбурга потратили на украшения 3,6 миллиарда рублей, новосибирцы - 3,2 миллиарда рублей. А жители Краснодара, немного меньше – 3,1 миллиарда рублей.