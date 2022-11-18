Международный архитектурный фестиваль пройдет в Сочи с 14 по 16 сентября

На мероприятии архитекторы представят свои проекты. Фото: администрация Сочи

В Сочи пройдет международной архитектурный фестиваль «Эко-берег 2023». Мероприятие состоится уже в 12 раз подряд. Мэр Сочи Алексей Копайгородский подписал соглашение о проведении фестиваля с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым.

Конкурс собирает профессионалов своего дела не только со всех регионов России, но и с разных уголков мира. На мероприятии архитекторы представят свои проекты.

- Лучшие умы архитекторов мы направим на приморские территории – именно за этим мы видим будущее нашего курорта, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Фестиваль будет проходить на курорте с 14 по 16 сентября 2023 года. А подготовка к нему начнется уже в ближайшие дни.