Погода в Адыгее 18 ноября 2022: в республике пройдут дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 18 ноября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 18 ноября 2022.

В Майкопе 18 ноября погода сохранится облачной. Максимальная температура воздуха +16°C. В течение дня в республиканской столице ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 5 м/с. К вечеру температура опустится до +9°C. Ветер юго-западный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается облачной и дождливой. В светлое время суток температура воздуха повысится до +12°C. Ветер южный, 5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +7°C. Ветер южный, 4 м/с.