Делегация из Сочи рассказала о строительстве альтернативной трассы А-147 на транспортном форуме

А-147 разгрузится почти на 30%. Фото: администрация Сочи

Делегация из Сочи приняла участие в Международном транспортном форуме. Специалисты рассказали о строительстве альтернативного направления федеральной трассы «Джубга - Сочи».

Проект предусматривает строительство дороги в обход Адлера. Протяженность этого участка составит 7,8 километра. Благодаря этому А-147 разгрузится почти на 30%.

- Для обеспечения бесперебойного функционирования транспортной системы города необходимы масштабные решения. Строительство альтернативной трассы позволит увеличить пропускную способность, а также повысить уровень безопасности движения, - отметил вице-мэр Сочи Николай Бескровный.

По предварительным данным, к строительству новой трассы планируют приступить в 2023 году. Благодаря автодороге время в пути от Горячего Ключи до Сочи сократится с 7 до 2 часов.