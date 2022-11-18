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НовостиОбщество18 ноября 2022 4:52

Более 16 млн туристов принял Краснодарский край с начала 2022 года

Турпоток вырос на несколько процентов по сравнению с 2021 годом
Светлана ОВДЕЙ
Более 16 млн туристов посетили Краснодарский край с начала года Фото: Олег УМАРОВ

Более 16 млн туристов посетили Краснодарский край с начала года Фото: Олег УМАРОВ

Более 16 миллионов туристов принял Краснодарский край с начала 2022 года. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий на Сочинском культурном инвестиционном форум.

Отмечается, что показатель турпотока, несмотря на ограничение полетов, увеличился.

- С конца февраля турпоток не только не снизился, но и превосходит на несколько процентов показатели прошлого года, - отметил Михаил Зарицкий.

Вместе с тем отдыхающие все чаще выбирают качественный отдых. Туристы, в частности, бронируют высококлассные отели и оплачивают дополнительные услуги, пишут РИА Новости.