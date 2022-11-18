Более 16 млн туристов принял Краснодарский край с начала 2022 года

Более 16 млн туристов посетили Краснодарский край с начала года Фото: Олег УМАРОВ

Более 16 миллионов туристов принял Краснодарский край с начала 2022 года. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий на Сочинском культурном инвестиционном форум.

Отмечается, что показатель турпотока, несмотря на ограничение полетов, увеличился.

- С конца февраля турпоток не только не снизился, но и превосходит на несколько процентов показатели прошлого года, - отметил Михаил Зарицкий.

Вместе с тем отдыхающие все чаще выбирают качественный отдых. Туристы, в частности, бронируют высококлассные отели и оплачивают дополнительные услуги, пишут РИА Новости.