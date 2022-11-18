Во время трансляции Михаил Марьин рассказал о социально-экономической ситуации в муниципалитете. Фото: пресс-служба ЦУР Адыгеи

Глава Майкопского района ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире. Во время трансляции Михаил Марьин рассказал о социально-экономической ситуации в муниципалитете.

Чаще всего местных граждан интересовал вопрос о газификации школы в станице Абадзехской. По словам главы района, на реконструкцию учреждения направили порядка 88,5 млн рублей. На следующий год там запланировано строительство котельной.

Также люди спрашивали о благоустройстве территорий и развитии Майкопского района.

- В 2023 году мы планируем строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в хуторах Красная Улька и Северо-Восточные Сады, - рассказал Михаил Марьин. - ФОКи мы строим на территориях образовательных организаций. В первой половине дня они используются для занятий физкультурой, а уже во второй половине дня доступны для посещения местным жителям.