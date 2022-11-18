Две зоны отдыха благоустроили в Армавире Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Две зоны отдыха благоустроили в Армавире по нацпроекту. Работы завершены, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Специалисты обновили территорию в микрорайоне «Черемушки». Зону отдыха разделили на восемь частей, среди которых - сквер, спортивный и игровой комплекс, аттракционы. Кроме того, здесь оборудовали пешеходные дорожки, площадку для выгула собак, установили теневые навесы, подиум для йоги, фуд-корт, скамейки и качели.

А в сквере микрорайона «Северный» появилась пешеходная зона, аллея деревьев вдоль центрального тротуара, детская площадка с резиновым покрытием, скамейки, обустроили газон и цветник.

- Армавиру как крупному городу особенно необходимы комфортные территории, где жители могут провести время и отдохнуть всей семьей. В этом году в муниципалитете провели масштабные работы - преобразили зеленую зону в микрорайоне «Черемушки» и сквер в микрорайоне «Северный». Осталось немного - завершить озеленение, - отметил глава региона.

Напомним, всего на Кубани в 2022 году планируют благоустроить более 200 объектов.