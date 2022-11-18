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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:29

Сочи занял 3 место в списке востребованных городов для аренды дома на Новый год

На первом месте расположился Санкт-Петербург
Ангелина НАЗАРЧУК
85% бронирований жилья на новогодние праздники приходится на курорты России.

85% бронирований жилья на новогодние праздники приходится на курорты России.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Туроператоры выяснили самые популярные направления россиян для отдыха по стране. 85% бронирований жилья на новогодние праздники приходится на курорты России. А в 2021 году показатель составлял 65%.

Сочи занял третье место по бронированиям на новогодние праздники. Многие жители России собираются встретить Новый год на курорте. А вот на четвертом месте расположилась Красная Поляна.

- Абсолютным лидером в этом рейтинге стал Санкт-Петербург. На долю этого города приходится около 15,5% всех бронирований, - рассказали эксперты.

На втором месте расположилась Москва. В столицу бронируют номера 12,5% россиян.