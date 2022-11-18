Курортный сбор планируют ввести в Сириусе до 2024 года

Сбор решили распространить и на новые регионы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сириусе могут ввести курортный сбор. Его размер устанавливают регионы. Кстати, курортный сбор планируют ввести на федеральной территории до 2024 года. Данные об этом представлены в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

Правительство РФ предложило продлить курортный сбор по всей России до 2027 года. Сбор решили распространить и на новые регионы. Помимо Сириуса его планируют ввести и в Санкт-Петербурге.

- Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов, - уточнили в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

Размер сбора устанавливают регионы. Например, в Сочи он составляет 50 рублей в сутки.

К слову, 200,6 миллионов рублей получило собрать благодаря уплаты курортного сбора. Деньги будут направлять на развитие санаторно-курортной отрасли.