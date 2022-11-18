Каждый третий житель Краснодара планирует включить новогодние программы для фона Фото: Тимур ХАНОВ

Более 40% жителей Краснодара не планируют включать 31 декабря новогодние ТВ-программы. Результаты опроса приводят эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 15% жителей планируют включить в новогоднюю ночь праздничные телевизионные передачи. Еще 41% краснодарцев не собираются смотреть «новогодние огоньки». А каждый третий житель включит программы для фона.

Встречать Новый год за просмотром праздничных передач чаще желают женщины (16%), чем мужчины (10%). Мужчины же планируют провести 31 декабря без ТВ-программ – 45% против 35%.

Среди тех, кто планирует в новогоднюю ночь включить праздничные передачи, чаще встречались семьи с детьми, чем без них.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре не планируют проводить концерт и запускать фейерверк в новогоднюю ночь. Жителям рекомендовали встретить Новый год вместе с семьей.