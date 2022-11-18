В Сочи на содержание школ и детсадов выделят 7,5 млрд рублей

На содержание и развитие почти 170 школ и детсадов выделят 7,5 миллиардов рублей. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел финансовый Час контроля в сфере образования. На содержание и развитие почти 170 школ и детсадов выделят 7,5 миллиардов рублей. Это 28% бюджета Сочи.

- Только в этом году на строительство и капремонт учреждений было направлено 2,6 миллиарда рублей. Но учитывая острую нехватку мест в школах и детсадах, на возведение новых соцобъектов до 2025 года предполагается привлечь более 26 миллиардов рублей, - заявил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, благодаря участию в краевых и госпрограммах отраслью привлечено более 2,7 миллиардов рублей. Администрация курорта определят источники финансирования. По каждому из них проводится необходимый комплекс работ.

Мэрия направляет основные силы на строительство новых учреждение. На данный момент, возводятся семь объектов, а 13 - проектируются.