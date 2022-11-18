Семьи мобилизованных жителей Адыгеи могут сделать перерасчет оплаты за вывоз мусора

Для получения перерасчета необходимо предоставить ряд документов Фото: Олег АДАМОВИЧ

Семьям мобилизованных жителей Адыгеи доступен перерасчет оплаты за вывоз мусора. Для этого гражданам необходимо обратиться к регоператору и предоставить соответствующие документы.

- Основанием для перерасчета является временное отсутствие по месту регистрации граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Перерасчет платы мобилизованному предоставляется на шесть месяцев с возможностью пролонгации. Также семьи мобилизованных могут получить перерасчет за те месяцы, когда уже член семьи находился в зоне спецоперации, – прокомментировали в пресс-службе регионального оператора.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», чтобы получить перерасчет необходимо предоставить справку из военкомата и справку о составе семьи. Также понадобится паспорт собственника, документы на жилье и заявление.