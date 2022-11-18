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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:58

В Сочи построят новые соцобъекты за 26 млрд рублей до 2025 года

В этом году на строительство и капремонт учреждений было направлено 2,6 миллиарда рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация курорта направляет основные силы на строительство новых учреждений. Фото: мэрия Сочи

Администрация курорта направляет основные силы на строительство новых учреждений. Фото: мэрия Сочи

В Сочи планируют строительство новых школ и детсадов до 2025 года. На это будет направлено более 26 миллиардов рублей. В этом году на строительство и капремонт учебных заведений выделили 2,6 миллиарда рублей. Еще планируется направить 7,5 миллиардов рублей.

Администрация курорта направляет основные силы на строительство новых учреждений. На сегодняшний день возводят семь объектов, а на стадии проектирования находятся еще 13. В 2023 году будет сдана школа на Быхте. А в 2024 году свои двери откроют учебные заведения в Лазаревском на Калараш-Малышева.

- В работе несколько блоков детских садов. Ход выполнения работ еженедельно рассматриваем на Стройчасе. Всю свободную землю отдаем именно под соцобъекты, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.