Отключение электроснабжения связано с техническими работами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители 6 улиц остались без света. Отключение электроснабжения связано с техническими работами.

- В настоящее время энергетики производят неотложные работы на подстанциях ТП-178 и 129, - сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ. - Работы продлятся ориентировочно до 12 часов.

Без электричества находятся следующие улицы: Некрасова (от Госпитальной до Заводской), Ветеранов (от Шовгенова до Тульской), Прямая (от Калинина до Курганной), Хакурате (от Шовгенова до Прямой), Заводская (от Комсомольской до Советской) и Комсомольская (от Тульской до Тургенева).