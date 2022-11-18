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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:16

В Майкопе жители 6 улиц остались без света

Восстановят подачу электричества к 12 часам
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение электроснабжения связано с техническими работами

Отключение электроснабжения связано с техническими работами

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители 6 улиц остались без света. Отключение электроснабжения связано с техническими работами.

- В настоящее время энергетики производят неотложные работы на подстанциях ТП-178 и 129, - сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ. - Работы продлятся ориентировочно до 12 часов.

Без электричества находятся следующие улицы: Некрасова (от Госпитальной до Заводской), Ветеранов (от Шовгенова до Тульской), Прямая (от Калинина до Курганной), Хакурате (от Шовгенова до Прямой), Заводская (от Комсомольской до Советской) и Комсомольская (от Тульской до Тургенева).