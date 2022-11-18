В Краснодаре проверяют подготовку управляющих компаний к зиме и уборке снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре проверяют подготовку управляющих компаний к зиме и уборке снега. Организацию работы в зимний период обсудили с представителями УК и ТСЖ на городском совещании.

Управляющим компаниям поручили корректировать графики уборки и распределять обязанности между техническими работниками на улицах. Это позволит вовремя убрать внезапно выпавший снег ночью или в выходные.

- У нас качество и оперативность расчистки дворов от снега ежегодно вызывает справедливые нарекания жителей. В этой части нельзя ограничиваться письмами. На бумаге всегда все хорошо, а на деле может быть совсем иначе. Поэтому ставлю задачу выехать и проверить управляющие организации, сколько у них есть материалов и сколько людей готовы приступить к работе, - ранее поручил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Управляющие компании, в частности, должны расчищать снег во дворах, посыпать тротуары и площадки перед подъездами песко-соляной смесью, убирать наледь и сосульки, расчищать контейнерные площадки, чтобы не затруднить вывоз мусора.

- Опыт предыдущих лет показывает, что в зимний период в управление, как правило, поступают около 100 заявок в день от жителей о ненадлежащей уборке управляющими компаниями придомовых территорий. Надеюсь, что в этом году таких обращений будет меньше. Давайте на благо нашего города проведем эту зиму образцово, - отметил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

А бороться с неправильной парковкой машин, мешающих расчистке снега, управляющим компаниям помогут сотрудники ГИБДД. По номеру автомобиля они установят владельца и передадут контакты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре подготовят 212 машин для расчистки дорог от снега. А для обработки тротуаров заготовили более двух тысяч тонн песко-соляной смеси.