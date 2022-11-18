В Сочи семьи бойцов СВО могут бесплатно сходить в кино и пройти медобследование

Дети мобилизованных и добровольцев смогут бесплатно пройти комплексное медобследование Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Сочи ввела дополнительную меру социальной поддержки для семей бойцов СВО. На курорте будут выпускать единый абонемент. По нему можно бесплатно посетить восемь музеев, три кинотеатра, объекты Кавказского заповедника и нацпарка.

По абонементу предоставляется возможность посетить представления в цирке и покататься на аттракционах парка «Ривьера». Кстати, дети мобилизованных и добровольцев смогут бесплатно пройти комплексное медобследование и получить консультацию профильных специалистов в клинике «Екатерининская».

- Уже выдано более 20 абонементов. Всего этой мерой поддержки могут воспользоваться порядка 150 семей, – рассказала заммэра Сочи Елена Канюк.

Абонементы можно получить по адресу: улица Горького, 15 (кабинет №16) с 9 до 18 часов (понедельник – четверг), с 9 до 17 часов (пятница).