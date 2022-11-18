Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре пьяная женщина ограбила в трамвае пассажирку. Подозреваемую задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как выяснилось, две женщины повздорили в вагоне трамвая. Одна из пассажирок изрядно выпила и не собиралась оплачивать проезд, на что другая сделала ей замечание. Конфликт дошел до того, что водителю трамвая пришлось остановить транспорт. В этот момент подозреваемая выхватила из рук пассажирки, с которой ссорилась, пакет с личными вещами и ушла.

- Причиненный заявительнице ущерб составил четыре тысячи рублей. При отработке рядом расположенного жилого массива по описанию внешности предполагаемая грабительница была задержана сотрудниками ДПС, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодара.

Задержанная 32-летняя женщина во всем призналась. Свой поступок она объяснила тем, что была сильно пьяна. Похищенное она выбросила, оставив себе только косметичку. Позже все вещи нашли и вернули хозяйке.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи предусматривают вплоть до четырех лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.