Выезд состоялся 17 ноября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты мобильной приемной губернатора Кубани проконсультировали жителей Ейска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Представители приемной главы региона ответили на вопросы в городе 17 ноября. Специалисты принимали жителей в течение четырех часов.

- Основные темы обращений касались ЖКХ и переселения из аварийного дома по улице Коммунистической, соцзащиты жителей, дорог, законности и правопорядка, мобилизации, здравоохранения и образования, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.