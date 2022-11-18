Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 7:56

Специалисты мобильной приемной губернатора Кубани проконсультировали жителей Ейска

На вопросы жителей ответили в муниципалитете 17 ноября
Светлана ОВДЕЙ
Выезд состоялся 17 ноября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Выезд состоялся 17 ноября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты мобильной приемной губернатора Кубани проконсультировали жителей Ейска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Представители приемной главы региона ответили на вопросы в городе 17 ноября. Специалисты принимали жителей в течение четырех часов.

- Основные темы обращений касались ЖКХ и переселения из аварийного дома по улице Коммунистической, соцзащиты жителей, дорог, законности и правопорядка, мобилизации, здравоохранения и образования, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.